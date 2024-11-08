У Києві дрон влучив в будинок, де мешкає посол Естонії в Україні

"Вчора вранці будівля, де мешкає посол Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Пощастило, що вона не постраждала", - написав голова відомства.

Фото: наслідки удару по будинку, де мешкає посол Естонії в Україні (x.com/Tsahkna)

Міністр додав, що поки Російська Федерація не припинить свою агресію, в Україні ніхто не перебуватиме в безпеці. Зокрема наша країна потребує посилення протиповітряної оборони (ППО).

Обстріл України

З початку повномасштабного вторгнення обстріли українських міст та селищ стали частиною повсякденного життя. Російські терористи активно застосовують різноманітні види зброї, серед яких балістичні ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та дрони-камікадзе.

В останні кілька місяців спостерігається значне збільшення кількості нічних повітряних атак, які росіяни проводять за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

В ніч на 8 листопада противник здійснив масовану атаку на Україну:

балістичною ракетою "Іскандер-М";

чотирма керованими авіаційними ракетами;

92 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed та іншими безпілотниками невстановленого типу;

керованими авіабомбами.

Протиповітряна оборона України успішно знищила 62 дрони та чотири керовані авіаційні ракети.