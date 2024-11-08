У Києві дрон влучив в будинок, де мешкає посол Естонії в Україні

Під час обстрілу 7 листопада один із дронів атакував будинок у Києві, де мешкає посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. На щастя, вона не постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунта голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргуса Цахкна.
"Вчора вранці будівля, де мешкає посол Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Пощастило, що вона не постраждала", - написав голова відомства.
Фото: наслідки удару по будинку, де мешкає посол Естонії в Україні (x.com/Tsahkna)
Міністр додав, що поки Російська Федерація не припинить свою агресію, в Україні ніхто не перебуватиме в безпеці. Зокрема наша країна потребує посилення протиповітряної оборони (ППО).
З початку повномасштабного вторгнення обстріли українських міст та селищ стали частиною повсякденного життя. Російські терористи активно застосовують різноманітні види зброї, серед яких балістичні ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та дрони-камікадзе.
В останні кілька місяців спостерігається значне збільшення кількості нічних повітряних атак, які росіяни проводять за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
В ніч на 8 листопада противник здійснив масовану атаку на Україну:
Протиповітряна оборона України успішно знищила 62 дрони та чотири керовані авіаційні ракети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.