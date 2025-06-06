В Киеве досрочно возобновили движение поездов "красной" ветки метро
В Киеве досрочно возобновили движение поездов на "красной" ветке метро. Поезда между станциями "Академгородок" - "Лесная" снова курсируют в обычном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.
"Работники коммунального предприятия приложили максимум усилий, чтобы движение по столице не останавливалось. На месте сразу начали работать специалисты ночной смены, а затем присоединились и коллеги из дневной. 13 часов непрерывной и напряженной работы, чтобы как можно быстрее устранить последствия вражеских обстрелов", - сообщили на портале.
По данным Киевской городской государственной администрации, работы включали соединение десятков коммуникаций, проверку систем сигнализации, питания, управления и тестирования безопасности инфраструктуры для перевозок.
"Перед запуском регулярного движения по линии запустили тестовый поезд, чтобы убедиться в готовности участка к перевозке пассажиров", - подчеркнули в КГГА.
Удар по Украине 6 июня
Напомним, что этой ночью российские военные запустили более 400 "Шахедов" и 45 ракет. Под ударом был ряд регионов Украины, в частности: Киев, Чернигов, Луцк, Тернополь, Кременчуг, Киевская и Львовская области.
В частности в украинской столице из-за вражеской атаки погибли трое спасателей, а еще более 10 сотрудников ГСЧС пострадали.
А также были повреждены пути метро между "Дарницей" на "Левобережной",
Поезда красной ветки метро временно двигались только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная".
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.
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