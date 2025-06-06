В Киеве досрочно возобновили движение поездов "красной" ветки метро

В Киеве досрочно возобновили движение поездов на "красной" ветке метро. Поезда между станциями "Академгородок" - "Лесная" снова курсируют в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева .

"Работники коммунального предприятия приложили максимум усилий, чтобы движение по столице не останавливалось. На месте сразу начали работать специалисты ночной смены, а затем присоединились и коллеги из дневной. 13 часов непрерывной и напряженной работы, чтобы как можно быстрее устранить последствия вражеских обстрелов", - сообщили на портале.

По данным Киевской городской государственной администрации, работы включали соединение десятков коммуникаций, проверку систем сигнализации, питания, управления и тестирования безопасности инфраструктуры для перевозок.

"Перед запуском регулярного движения по линии запустили тестовый поезд, чтобы убедиться в готовности участка к перевозке пассажиров", - подчеркнули в КГГА.