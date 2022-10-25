У Києві дощ. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні у вівторок, 25 жовтня (GettyImages)

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні слід очікувати дощ. Цілий день буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, дощ", - йдеться в повідомленні. Вітер Південний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура Вночі 5-10°, вдень 11-16°, у південній частині 16-21°.