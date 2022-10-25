ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві дощ. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 07:00
У Києві дощ. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: якою буде погода в Україні у вівторок, 25 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні слід очікувати дощ. Цілий день буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер

Південний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура

Вночі 5-10°, вдень 11-16°, у південній частині 16-21°.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні в жовтні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
DAILY
Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу
Юлія Акимовакоресподент Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу