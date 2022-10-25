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В Киеве дождь. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 25 октября 2022 07:00
В Киеве дождь. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: какой будет погода в Украине во вторник, 25 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 октября, в Украине ожидается дождь. Весь день будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью в западной части, днем в Украине кроме восточных областей и Крыма дождь", - говорится в сообщении.

Ветер

Южный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура

Ночью 5-10°, днем 11-16°, в южной части 16-21°.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре.

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