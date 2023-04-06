У Києві за добу випала рекордна за 90 років кількість опадів

У середу, 5 квітня, в Києві оновлено рекорд добової кількості опадів. Попередній рекорд тримався 90 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, за добу в столиці випало 20,6 мм опадів, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року, коли випало 17,2 мм опадів.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні 6 квітня різко погіршилася, а західні області засипало снігом. Снігопади почалися ще з вечора 5 квітня та продовжувалися вночі.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,3 градуса. Протягом трьох діб, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря