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У Києві за добу випала рекордна за 90 років кількість опадів

Фото: у Києві зафіксували рекордну кількість опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У середу, 5 квітня, в Києві оновлено рекорд добової кількості опадів. Попередній рекорд тримався 90 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, за добу в столиці випало 20,6 мм опадів, що на 3,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1933 року, коли випало 17,2 мм опадів.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні 6 квітня різко погіршилася, а західні області засипало снігом. Снігопади почалися ще з вечора 5 квітня та продовжувалися вночі.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,3 градуса. Протягом трьох діб, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря

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