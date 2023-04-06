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В Киеве за сутки выпало рекордное за 90 лет количество осадков

Фото: в Киеве зафиксировали рекордное количество осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В среду, 5 апреля, в Киеве обновлен рекорд суточного количества осадков. Предыдущий рекорд держался 90 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, за сутки в столице выпало 20,6 мм осадков, что на 3,4 мм больше предыдущего рекорда 1933 года, когда выпало 17,2 мм осадков.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине 6 апреля резко ухудшилась, а западные области засыпали снегом. Снегопады начались с вечера 5 апреля и продолжались ночью.

Напомним, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса. В течение трех суток с 24 по 26 марта в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха

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