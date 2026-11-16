Росіяни у понеділок ввечері, 16 листопада, атакували Україну балістикою. Ворог вдарив ракетами по Києву, Дніпру та Запоріжжю, після чого в обох містах пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Червоний рівень небезпеки. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні Київської МВА о 23:26 в Telegram.
В цей момент сигнал повітряної тривоги поширився у більшості областей України. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що є загроза застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на Київ, Дніпро та Запоріжжя.
Вибухи у Києві та Дніпрі було чути приблизно 23:31. У Запоріжжі було гучно о 23:20 та ще о 23:33.
Наразі мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що ворог бив по столиці балістикою, а співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров написав, що по Запоріжжю завдано щонайменше 6 ударів і під обстрілом - критична інфраструктура.
Оновлено о 00:20
Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що у Києві, попередньо, є влучання у Північний та Південний мости. Окрім того, ворог пошкодив системи критичної інфраструктури, тож в деяких районах спостерігаються перебої з водою і світлом.
Тим часом у Запорізькій ОВА поінформували, що під ударом балістики опинилося промислове підприємство.
Також зауважимо, що о 00:03 вибухи пролунали у Харкові. Попередньо, ворог теж атакував місто балістикою, а саме - вдарив по Холодногірському району. Приблизно о 00:23 у місті пролунали повторні вибухи, але в цей момент вже фіксувалися дрони.
Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.
Нагадаємо, сьогодні речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна вже кілька днів отримувала попередження про підготовку Росії до нового удару. Серед можливих цілей називалися енергетика та критична інфраструктура.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський теж підтвердив, що Росія підготувалася до удару. Він закликав українців протягом вечора, ночі та завтрашнього дня реагувати на сигнали ракетної небезпеки.