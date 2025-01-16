У Києві деякі тролейбуси затримуються через пожежу: як змінився рух транспорту

У Києві затримуються деякі тролейбуси. Причина - пожежа в одному з будинків у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Уточнюється, що рух тролейбусів організовано так :

"На місце викликано служби ДСНС", - уточнили у КП "Київпастранс".

Причина - пожежа в одному з будинків.

У комунальному підприємстві розповіли, що рух деяких тролейбусів затримується - по площі Софійській у напрямку станції метро "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що громадський транспорт подорожчав за рік на 14%.

Читайте також, чому в Києві вирішили позбутись пошкоджених російськими обстрілами авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.