У Києві деякі тролейбуси затримуються через пожежу: як змінився рух транспорту
У Києві затримуються деякі тролейбуси. Причина - пожежа в одному з будинків у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
Які тролейбуси в Києві затримуються
У комунальному підприємстві розповіли, що рух деяких тролейбусів затримується - по площі Софійській у напрямку станції метро "Майдан Незалежності".
Причина - пожежа в одному з будинків.
"На місце викликано служби ДСНС", - уточнили у КП "Київпастранс".
Зазначається, що затримуються наразі:
- тролейбуси №6;
- тролейбуси №16;
- тролейбуси №18.
Уточнюється, що рух тролейбусів організовано так:
- №6 - до станції метро "Лук'янівська";
- №16 і №18 - до шляхопроводу Повітряних сил.
Допис КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що громадський транспорт подорожчав за рік на 14%.
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