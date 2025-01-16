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У Києві деякі тролейбуси затримуються через пожежу: як змінився рух транспорту

Четвер 16 січня 2025 12:24
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У Києві деякі тролейбуси затримуються через пожежу: як змінився рух транспорту Деякі тролейбуси в Києві курсують із затримкою (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві затримуються деякі тролейбуси. Причина - пожежа в одному з будинків у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Які тролейбуси в Києві затримуються

У комунальному підприємстві розповіли, що рух деяких тролейбусів затримується - по площі Софійській у напрямку станції метро "Майдан Незалежності".

Причина - пожежа в одному з будинків.

"На місце викликано служби ДСНС", - уточнили у КП "Київпастранс".

Зазначається, що затримуються наразі:

  • тролейбуси №6;
  • тролейбуси №16;
  • тролейбуси №18.

Уточнюється, що рух тролейбусів організовано так:

  • №6 - до станції метро "Лук'янівська";
  • №16 і №18 - до шляхопроводу Повітряних сил.

У Києві деякі тролейбуси затримуються через пожежу: як змінився рух транспорту

Допис КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що громадський транспорт подорожчав за рік на 14%.

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Київ Майдан Незалежності Пожежа Софийская площадь Тролейбус
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