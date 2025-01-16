В Киеве некоторые троллейбусы задерживаются из-за пожара: как изменилось движение транспорта

В Киеве задерживаются некоторые троллейбусы. Причина - пожар в одном из домов в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

Уточняется, что движение троллейбусов организовано так :

Отмечается, что задерживаются сейчас :

"На место вызваны службы ГСЧС", - уточнили в КП "Киевпастранс".

Причина - пожар в одном из домов.

В коммунальном предприятии рассказали, что движение некоторых троллейбусов задерживается - по площади Софийской в направлении станции метро "Майдан Независимости".

Напомним, ранее мы рассказывали, что общественный транспорт подорожал за год на 14%.

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