В Киеве некоторые троллейбусы задерживаются из-за пожара: как изменилось движение транспорта
В Киеве задерживаются некоторые троллейбусы. Причина - пожар в одном из домов в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
Какие троллейбусы в Киеве задерживаются
В коммунальном предприятии рассказали, что движение некоторых троллейбусов задерживается - по площади Софийской в направлении станции метро "Майдан Независимости".
Причина - пожар в одном из домов.
"На место вызваны службы ГСЧС", - уточнили в КП "Киевпастранс".
Отмечается, что задерживаются сейчас:
- троллейбусы №6;
- троллейбусы №16;
- троллейбусы №18.
Уточняется, что движение троллейбусов организовано так:
- №6 - до станции метро "Лукьяновская";
- №16 и №18 - до путепровода Воздушных сил.
Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Напомним, ранее мы рассказывали, что общественный транспорт подорожал за год на 14%.
Читайте также, почему в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.