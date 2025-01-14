UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві деякі автобуси змінили маршрути: що відомо

Деякі автобуси Києва курсують інакше (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Комунальне підприємство "Київпастранс" попереджає мешканців і гостей столиці, що маршрути деяких автобусів у Києві змінені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Які автобуси в Києві змінили маршрути

Українцям розповіли, що у Києві були заплановані продовольчі ярмарки:

  • на вулиці Бульварно-Кудрявській;
  • на вулиці Івана Микитенка.  

З огляду на це, сьогодні, 14 січня, від початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів організовано інакше.

Маршрут №7 курсує по трасі: залізничний вокзал "Центральний" - вул. Симона Петлюри - вул. Саксаганського - Галицька площа - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Обсерваторна - вул. Січових Стрільців - Львівська площа - вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Дмитрівська - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний".

Автобусний маршрут №7 (схема: kpt.kyiv.ua)

Наголошується, що зі змінами руху маршрут автобусів №7 курсуватиме ще у п'ятницю, 17 січня.

Сьогодні ж по-новому курсують також маршрути №46 і №112: від станції метро "Лівобережна" та станції метро "Лук'янівська" до вулиці Миколи Кибальчича - за власним маршрутами, а далі - по вулиці Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки на перетині з вулицею Івана Микитенка.

Автобусні маршрути №46 і №112 (схема: kpt.kyiv.ua)

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у комунальному підриємстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо у Харкові перефарбують весь муніципальний транспорт.

Читайте також, де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївАвтобусиПасажири