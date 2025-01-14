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В Киеве некоторые автобусы изменили маршруты: что известно

Некоторые автобусы Киева курсируют иначе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" предупреждает жителей и гостей столицы, что маршруты некоторых автобусов в Киеве изменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

Какие автобусы в Киеве изменили маршруты

Украинцам рассказали, что в Киеве были запланированы продовольственные ярмарки:

  • на улице Бульварно-Кудрявской;
  • на улице Ивана Микитенко.

Учитывая это, сегодня, 14 января, от начала движения до окончания ярмарок, движение автобусов организовано иначе.

Маршрут №7 курсирует по трассе: железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - ул. Саксаганского - Галицкая площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Обсерваторная - ул. Сечевых Стрельцов - Львовская площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Дмитриевская - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

Автобусный маршрут №7 (схема: kpt.kyiv.ua)

Отмечается, что с изменениями движения маршрут автобусов №7 будет курсировать еще в пятницу, 17 января.

Сегодня же по-новому курсируют также маршруты №46 и №112: от станции метро "Левобережная" и станции метро "Лукьяновская" до улицы Николая Кибальчича - по собственным маршрутам, а дальше - по улице Ирины Бекешкиной до транспортной развязки на пересечении с улицей Ивана Микитенко.

Автобусные маршруты №46 и №112 (схема: kpt.kyiv.ua)

"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в коммунальном предприятии.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем в Харькове перекрасят весь муниципальный транспорт.

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