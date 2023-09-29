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В Киеве госинспектор настроил схему "ежемесячной пошлины": его задержали

Киев, Пятница 29 сентября 2023 17:20
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В Киеве госинспектор настроил схему "ежемесячной пошлины": его задержали Фото: киевский госинспектор брал взятки с предпринимателей (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Государственный инспектор отдела по вопросам безопасности труда был разоблачен на получении неправомерной выгоды в Киеве. Он наладил схему выплаты ему "ежемесячной пошлины" от предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что киевский инспектор наладил схему вымогательства над предпринимателями. За беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, не проведение инспекционных проверок и не составление административных материалов он требовал у субъектов ежемесячную оплату в сумме 10 тысяч гривен.

Также, по данным полиции, он называл предпринимателям дату, к которой должна быть уплачена ежемесячная "пошлина".

Чиновника задержали "на горячем". В настоящее время ему доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня мы писали, что во Львовской области врач пыталась съесть взятку, которую взяла у военного.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он потребовал 4 тысячи долларов взятки за "правильное решение вопроса" во время заседания.

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