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У Києві демонтували пам'ятник російському письменнику Булгакову

17:43 04.06.2026 Чт
2 хв
Письменника визнали символом російської імперської політики
aimg Валерій Ульяненко
У Києві демонтували пам'ятник російському письменнику Булгакову Фото: пам’ятник Булгакову (Getty Images)
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У Києві на Андріївському узвозі комунальники демонтували та вивезли пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналістки "Суспільного" Катерини Некречи.

Журналістка оприлюднила відео, на якому зафіксовано процес знесення монумента.

На кадрах видно, як представники столичних комунальних служб вантажать пам'ятник, що був розташований поблизу музею письменника, на транспорт.

Рішення про демонтаж монумента Михайлу Булгакову з публічного простору столиці Київська міська рада підтримала у грудні 2025 року.

Символ імперської політики РФ

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті раніше дійшла висновку, що Михайло Булгаков є символом російської імперської політики.

У відомстві заявили, що попри життя в Києві, письменник зневажав українців, їхню культуру та прагнення до незалежності, а також негативно висловлювався про становлення Української держави.

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В інституті зазначили, що окремі твори Булгакова, зокрема оповідання "В ніч проти 3-го числа" та "Я убив", мають яскраво виражену антиукраїнську спрямованість. Експерти вбачають у них ідеологію фашизму та наративи, які нині активно використовують кремлівські пропагандисти.

Тому фахівці наголосили, що встановлення пам'ятників на честь Булгакова та використання його імені у топоніміці є прямим втіленням русифікації.

Нагадаємо, у XX столітті радянська влада кардинально змінила підхід до муніципальної геральдики в Україні, розглядаючи традиційні герби як "буржуазну" спадщину.

Унаслідок цього багато міст втратили свої історичні символи або були змушені замінити їх новими емблемами, оформленими відповідно до ідеологічних стандартів СРСР.

Зазначимо, у Києві пропонують перейменувати станцію метро "Академмістечко" на честь Василя Стуса. Відповідну петицію вже зареєстровано на сайті електронних петицій Київради.

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