У Києві демонтували пам'ятник російському письменнику Булгакову

У Києві на Андріївському узвозі комунальники демонтували та вивезли пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналістки "Суспільного" Катерини Некречи.

Журналістка оприлюднила відео, на якому зафіксовано процес знесення монумента.

На кадрах видно, як представники столичних комунальних служб вантажать пам'ятник, що був розташований поблизу музею письменника, на транспорт.

Рішення про демонтаж монумента Михайлу Булгакову з публічного простору столиці Київська міська рада підтримала у грудні 2025 року.

Символ імперської політики РФ

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті раніше дійшла висновку, що Михайло Булгаков є символом російської імперської політики.

У відомстві заявили, що попри життя в Києві, письменник зневажав українців, їхню культуру та прагнення до незалежності, а також негативно висловлювався про становлення Української держави.

В інституті зазначили, що окремі твори Булгакова, зокрема оповідання "В ніч проти 3-го числа" та "Я убив", мають яскраво виражену антиукраїнську спрямованість. Експерти вбачають у них ідеологію фашизму та наративи, які нині активно використовують кремлівські пропагандисти.

Тому фахівці наголосили, що встановлення пам'ятників на честь Булгакова та використання його імені у топоніміці є прямим втіленням русифікації.