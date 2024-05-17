У Києві демонтували незаконний храм-маф УПЦ МП біля Десятинної церкви

У Києві 17 травня демонтували самочинно зведений храм УПЦ МП, відомий також як "храм-маф" біля фундаменту Десятинної церкви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна.
Об'єкт був розташований на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".
Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 м2, тому й здобула назву "храм-МАФ".
Будівництво відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ. Також не були надані дозволи Міністерства культури та інформаційної політики, а в експлуатацію будівля у встановленому порядку введена не була.
"Сьогодні ми розв’язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям", - сказала директор Скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко.
Для демонтажу споруди було потрібне обладнання й ліцензування, оскільки це роботи підвищеної небезпеки.
Музей не мав власних коштів на демонтаж, тому було оголошено збір 772 тисяч гривень для знесення. Кошти зібрали за 16 годин.
Зазначається, що назва "храму-МАФу" "Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці" була обрана виключно з метою введення в оману, змішування понять, створення ілюзії стародавності незаконної споруди та правонаступництва між нею та Десятинною церквою, залишки фундаментів якої знаходяться у безпосередній близькості до самобуду.
Показово й те, що настоятелем тут був Гедеон (Юрій Харон) – особа, яка має кілька громадянств, зокрема російське.
У листопаді минулого року Кабмін вилучив частину монументів із державного реєстру пам'яток національного значення. Це легалізувало знесення радянських постаментів.
В грудні комунальники демонтували монумент учасникам "січневого повстання" у Маріїнському парку Києва.
Наприкінці квітня цього року в центрі столиці розпочався демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу", яку раніше називали "Арка дружби народів".
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