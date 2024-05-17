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В Киеве демонтировали незаконный храм-маф УПЦ МП возле Десятинной церкви

Фото: в Киеве демонтировали незаконный храм-маф УПЦ МП (Саша Курмаз, facebook.com/sashakurmaz)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве 17 мая демонтировали самовольно возведенный храм УПЦ МП, известный также как "храм-маф" возле фундамента Десятинной церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.

Объект был расположен на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

Согласно документам, здание имело три киоска по 20 м2, поэтому и получило название "храм-маф".

Строительство произошло с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ. Также не были предоставлены разрешения Министерства культуры и информационной политики, а в эксплуатацию здание в установленном порядке введено не было.

"Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги Московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам", - сказала директор Сокровищницы Национального музея истории Украины Наталья Панченко.

Фото: Stas Kozljuk/Facebook (facebook.com/stas.kozluk)

Для демонтажа сооружения требовалось оборудование и лицензирование, поскольку это работы повышенной опасности.

Музей не имел собственных средств на демонтаж, поэтому был объявлен сбор 772 тысяч гривен для сноса. Средства собрали за 16 часов.

Отмечается, что название "храма-МАФа" "Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы" было выбрано исключительно с целью введения в заблуждение, смешения понятий, создания иллюзии древности незаконного сооружения и правопреемства между ним и Десятинной церковью, остатки фундаментов которой находятся в непосредственной близости к самострою.

Показательно и то, что настоятелем здесь был Гедеон (Юрий Харон) - лицо, имеющее несколько гражданств, в том числе российское.

Демонтаж пророссийских монументов в Киеве

В ноябре прошлого года Кабмин изъял часть монументов из государственного реестра памятников национального значения. Это легализовало снос советских постаментов.

В декабре коммунальщики демонтировали монумент участникам "январского восстания" в Мариинском парке Киева.

В конце апреля этого года в центре столицы начался демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа", которую раньше называли "Арка дружбы народов".

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