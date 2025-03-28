У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО

Дронова атака Росії

Нагадаємо, ввечері 28 березня російські терористи знову масштабно атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Дніпрі сталися численні прильоти дронів по житловій забудові та готельно-ресторанному комплексу. Виникли пожежі.

О 23:04 в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА.

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