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У Києві чутно звуки вибухів, працює ППО

Фото: у Києві пролунали звуки вибухів через атаку БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунали звуки вибухів через атаку ворожих дронів. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він.

Вибух пролунав о 23:16.

"По ворожих цілях працює ППО! Загроза зберігається, перебувайте в укриттях!", - написав Ткаченко.

Дронова атака Росії

Нагадаємо, ввечері 28 березня російські терористи знову масштабно атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Дніпрі сталися численні прильоти дронів по житловій забудові та готельно-ресторанному комплексу. Виникли пожежі.

О 23:04 в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА.

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Війна в УкраїніАтака дронів