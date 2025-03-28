В Киеве были слышны звуки взрывов, работает ПВО

Дроновая атака России

Напомним, вечером 28 марта российские террористы снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, в Днепре зафиксированы многочисленные удары дронов, пострадала жилая застройка и гостинично-ресторанный комплекс. Возникли пожары.

По состоянию на 23:48 в городе из-за атаки погибли четыре человека, пострадали 16, из них трое - в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.