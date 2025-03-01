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У Києві було чутно вибухи на тлі дронової атаки. Працювала ППО

Субота 01 березня 2025 23:18
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У Києві було чутно вибухи на тлі дронової атаки. Працювала ППО Фото: Сили оборони збивали ворожі дрони над Києвом (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по російських ударних дронах "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"У столиці на Оболоні працюють сили ППО. БпЛА курсом на центр міста. Перебувайте в укриттях!", - написав міський голова.

Робота по безпілотнику була зафіксована близько 23:07.

Оновлено 23:34

На лівому березі Києва знову пролунали вибухи.

Моніторингові канали повідомляють про рух дроні з Борисполя через район метро Лівобережної та Русанівки в напрямку правого берега столиці.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що до Києва зі сходу наближається БпЛА.

Обстріли Росії

Нагадаємо, о 22:52 у Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення до міста ворожих ударних дронів.

Моніторингові канали повідомили про рух БпЛА з напрямку Броварів та Борисполя в напрямку Лівого берега столиці.

Додамо, що ввечері 1 березня російські терористи вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Через атаку на місці прильоту виникла пожежа.

Також росіяни атакували критичну інфраструктуру в Сумській області.

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