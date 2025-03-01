В Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки. Работала ПВО
В Киеве прозвучали взрывы. Силы противовоздушной обороны работали по российским ударным дронам "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
"В столице на Оболони работают силы ПВО. БпЛА курсом на центр города. Находитесь в укрытиях!", - написал городской голова.
Работа по беспилотнику была зафиксирована около 23:07.
Обновлено 23:34
На левом берегу Киева вновь прогремели взрывы.
Мониторинговые каналы сообщают о движении дронов из Борисполя через район метро Левобережной и Русановки в направлении правого берега столицы.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что к Киеву с востока приближается БпЛА.
Обстрелы России
Напомним, в 22:52 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу вражеских ударных дронов.
Мониторинговые каналы сообщили о движении БпЛА с направления Броваров и Борисполя в направлении Левого берега столицы.
Добавим, что вечером 1 марта российские террористы ударили по жилому дому в Запорожье. Из-за атаки на месте прилета возник пожар.
Также россияне атаковали критическую инфраструктуру в Сумской области.
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