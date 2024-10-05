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У Києві чутно вибухи: працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу пізно ввечері, 5 жовтня, Росія вкотре атакує Київ "Шахедами". У місті працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 22:30.

Перед цим, о 22:17, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в бік Києва летять БпЛА. Через хвилину після повідомлення в місті оголосили тривогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 22:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня російська окупанти запустили в бік території України 19 "Шахедів".

Зокрема, БпЛА атакували і Київ. Внаслідок збиття ворожої повітряної цілі, уламки впали та спровокували пожежу в одному з будинків столиці.

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