У Києві чутно вибухи: працює ППО

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня російська окупанти запустили в бік території України 19 "Шахедів".

Зокрема, БпЛА атакували і Київ. Внаслідок збиття ворожої повітряної цілі, уламки впали та спровокували пожежу в одному з будинків столиці.

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