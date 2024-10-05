RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу поздно вечером, 5 октября, Россия в очередной раз атакует Киев "Шахедами". В городе работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 22:30.

Перед этим, в 22.17, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в сторону Киева летят БпЛА. Через минуту после сообщения в городе была объявлена тревога.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:35 карта воздушных тревог выглядит таким образом.

 

Напомним, что в ночь на 4 октября российские оккупанты запустили в сторону территории Украины 19 "Шахедов".

В частности, БпЛА атаковали и Киев. В результате сбития вражеской воздушной цели, обломки упали и спровоцировали пожар в одном из домов столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине