В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

Напомним, что в ночь на 4 октября российские оккупанты запустили в сторону территории Украины 19 "Шахедов".

В частности, БпЛА атаковали и Киев. В результате сбития вражеской воздушной цели, обломки упали и спровоцировали пожар в одном из домов столицы.

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