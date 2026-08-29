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У Києві лунають вибухи, на Оболоні палає багатоповерхівка

22:30 29.08.2026 Сб
1 хв
У небі над столицею фіксують реактивні безпілотники
aimg Валерія Абабіна
Фото: Люди в укриті (Getty Images)

У Києві під час атаки безпілотників дрон впав на території між житловими будинками в Оболонському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією Кличка, в Оболонському районі Києва безпілотник впав на територію між житловими будинками. На місце прямують екстрені служби.

У 12-поверховому будинку на Оболоні зайнялася пожежа - горить з другого по п'ятий поверхи. У місті чутно вибухи.

Повітряні сили попереджають про реактивні безпілотники над Києвом і закликають перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, Росія від ранку 29 серпня хвилями атакує Київ реактивними дронами - унаслідок денної атаки загинула дворічна дівчинка, ще кілька людей дістали поранень.

Це третій день поспіль, коли ворог безперервно б'є безпілотниками по столиці та області.

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