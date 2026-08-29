У Києві лунають вибухи, на Оболоні палає багатоповерхівка

За інформацією Кличка, в Оболонському районі Києва безпілотник впав на територію між житловими будинками. На місце прямують екстрені служби.

У 12-поверховому будинку на Оболоні зайнялася пожежа - горить з другого по п'ятий поверхи. У місті чутно вибухи.

Повітряні сили попереджають про реактивні безпілотники над Києвом і закликають перебувати в безпечних місцях.