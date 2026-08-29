В Киеве раздаются взрывы, на Оболони пылает многоэтажка

По информации Кличко, в Оболонском районе Киева беспилотник упал на территорию жилых домов. На место следуют экстренные службы.

В 12-этажном доме на Оболони вспыхнул пожар - горит со второго по пятый этажи. В городе слышны взрывы.

Воздушные силы предупреждают о реактивных беспилотниках над Киевом и призывают находиться в безопасных местах.