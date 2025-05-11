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У Києві чути звуки вибухів: працює ППО на тлі атаки дронів

Фото: у столиці працює протиповітряна оборона (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 11 травня, у Києві чути звуки вибухів. Ворог намагається атакувати столицю дронами, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 05:55.

Через декілька хвилин цю ж інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Там уточнили, ППО працюють на околицях міста. Як повідомляли у КМВА, причиною повітряної тривоги у Києві стала загроза застосування дронів.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - закликали людей.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:01, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Перемир'я" закінчилося

Нагадаємо, в ніч на 11 травня між РФ і Україною закінчилося так зване триденне "перемир'я", яке оголошував російський диктатор Володимир Путін. Невдовзі з настанням доби, у низці областей оголосили тривогу, фіксувалося дрони, а звуки вибухів у Києві є першими після так званого "припинення вогню".

Учора Україна разом зі США та "коаліцією охочих" висунула Путіну ультиматум. Зокрема, почати повне 30-денне припинення вогню з понеділка, 12 травня, або в разі відмови - проти країни буде введено нові санкції.

Уночі російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому проігнорував заклик України. Водночас Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі в четвер, 11 травня. Ті переговори, які у 2022 році в певний момент вийшли з порядку денного.

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