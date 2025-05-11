В Киеве слышны звуки взрывов: работает ПВО на фоне атаки дронов

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 05:55.

Через несколько минут эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, ПВО работают на окраинах города. Как сообщали в КГВА, причиной воздушной тревоги в Киеве стала угроза применения дронов.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - призвали людей.

Где объявлена тревога

По состоянию на 06:01, карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.