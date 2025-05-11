В Киеве слышны звуки взрывов: работает ПВО на фоне атаки дронов

Утром, 11 мая, в Киеве слышны звуки взрывов. Враг пытается атаковать столицу дронами, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 05:55.
Через несколько минут эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, ПВО работают на окраинах города. Как сообщали в КГВА, причиной воздушной тревоги в Киеве стала угроза применения дронов.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - призвали людей.
По состоянию на 06:01, карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 11 мая между РФ и Украиной закончилось так называемое трехдневное "перемирие", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. Вскоре с наступлением суток, в ряде областей объявили тревогу, фиксировалось дроны, а звуки взрывов в Киеве являются первыми после так называемого "прекращения огня".
Вчера Украина вместе с США и "коалицией желающих" выдвинула Путину ультиматум. В частности, начать полное 30-дневное прекращение огня с понедельника, 12 мая, либо в случае отказа - против страны будут введены новые санкции.
Ночью российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором проигнорировал призыв Украины. В то же время, Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле в четверг, 11 мая. Те переговоры, которые в 2022 году в определенный момент вышли из повестки дня.
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