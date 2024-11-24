У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

Нагадаємо, що повітряну тривогу у столиці оголосили о 15:22. Причиною сигналу стали ворожі дрони, які загрожували Києву. Зокрема, про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Одразу після оголошення сигналу, у Повітряних силах ЗСУ поінформували українців, що безпілотники ворога було зафіксовано на північній та східній частинах Київської області, а також в районі Борисполя.

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