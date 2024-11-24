В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Напомним, что воздушную тревогу в столице объявили в 15:22. Причиной сигнала стали вражеские дроны, которые угрожали Киеву. В частности, об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сразу после объявления сигнала, в Воздушных силах ВСУ проинформировали украинцев, что беспилотники врага были зафиксированы на северной и восточной частях Киевской области, а также в районе Борисполя.

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