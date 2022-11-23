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У Києві чути звуки вибухів: є "приліт"

Фото: у Києві чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вдень 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів пролунало на правому березі столиці.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також чути на лівому березі. Після чого почалися перебої з електроенергією.

Оновлено 14:14.

Як повідомляють у КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці.

Нагадаємо, у всіх областях 23 листопада оголосили повітряну тривогу . Українців попереджають про ракетну загрозу.

Докладніше про ситуацію в країні - читайте у нашому матеріалі .

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