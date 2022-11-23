В Киеве слышны звуки взрывов: есть "прилеты"

По информации местных жителей, несколько взрывов прогремело на правом берегу столицы.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что взрывы также были слышны на левом берегу. После чего начались перебои с электроэнергией.

Обновлено 14:36.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавший, сообщает Киевская городская военная администрация.

Обновлено 14:14.

Как сообщают в КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы.