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У Києві чути вибухи: що відомо

Фото: У Києві вдень 6 жовтня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Мешканці Києва 6 жовтня почули вибухи. Глухі звуки було чути у різних районах столиці. При цьому повітряну тривогу в місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Як розповіли у прес-службі ДСНС, є інформація про вибух. Нині її перевіряють.

Тим часом у Київській ОВА повідомляють, що сьогодні на території області відбуваються навчання саперів.

"Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У рамках запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У місцевих Telegram каналах опублікували відео нібито з місця, де можуть проходити навчання.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російські військові запустили по Київській області близько 12 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, а також є поранений.

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КиївВибух