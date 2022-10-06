У Києві чути вибухи: що відомо

Мешканці Києва 6 жовтня почули вибухи. Глухі звуки було чути у різних районах столиці. При цьому повітряну тривогу в місті не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
Як розповіли у прес-службі ДСНС, є інформація про вибух. Нині її перевіряють.
Тим часом у Київській ОВА повідомляють, що сьогодні на території області відбуваються навчання саперів.
"Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У рамках запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
У місцевих Telegram каналах опублікували відео нібито з місця, де можуть проходити навчання.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російські військові запустили по Київській області близько 12 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, а також є поранений.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.