В Киеве слышны взрывы: что известно

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, есть информация о взрыве. Сейчас ее проверяют.

Тем временем в Киевской ОВА сообщают, что сегодня на территории области проходят учения саперов.

"Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках планируемых мероприятий - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах опубликовали видео якобы с места, где могут проходить учения.