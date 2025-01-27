У Києві чути вибухи: Росія атакує столицю дронами

Вибухи у Києві було чути приблизно о 02:39. Незадовго до цього у столиці оголосили тривогу. Військові попереджали, що на місто летять ворожі БпЛА.

"Увага! Місто Київ! Перебувайте в укриттях! Над північно-східною частиною міста ворожий ударний БпЛА", - йшлося у повідомленні о 02:38.

Оновлено о 02:55

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, повідомили у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:48 повітряна тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій.