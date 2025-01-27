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В Киеве слышны взрывы: Россия атакует столицу дронами

Фото: россияне атакуют ряд регионов Украины БпЛА (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 января в Киеве слышны звуки взрывов. Враг атакует столицу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Взрывы в Киеве были слышны примерно в 02:39. Незадолго до этого в столице объявили тревогу. Военные предупреждали, что на город летят вражеские БпЛА.

"Внимание! Город Киев! Находитесь в укрытиях! Над северо-восточной частью города вражеский ударный БпЛА", - говорилось в сообщении в 02:38.

Обновлено в 02:55

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксировано вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по целям, сообщли в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:48 воздушная тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой.

Напомним, что около двух часов назад в столице была первая тревога с начала этих суток. Тогда ее причиной стала угроза применения беспилотников, но вскоре был объявлен отбой.

Однако, спустя небольшой промежуток времени, в Киевской области было слышно взрывы. Как выяснилось, в регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, которые сбивали силы ПВО.

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