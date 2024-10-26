У Києві чути вибухи, ППО збивають російські дрони

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 23:14 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим він повідомляв, що для столиці існує загроза застосування БпЛА противника.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Києві оголосили рівно о 23:00. Станом на 23:20 карта тривог має такий вигляд.