У Києві чути вибухи, ППО збивають російські дрони

Пізно ввечері, 26 жовтня, у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО працюють по дронах, які запустила Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 23:14 Сергій Попко, начальник КМВА.
Перед цим він повідомляв, що для столиці існує загроза застосування БпЛА противника.
Зазначимо, що повітряну тривогу у Києві оголосили рівно о 23:00. Станом на 23:20 карта тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, вчора ввечері, внаслідок влучання російського ударного безпілотника в багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва загинула дівчина. Ще шестеро людей постраждали.
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