В Киеве слышны взрывы, ПВО сбивают российские дроны

Напомним, вчера вечером, в результате попадания российского ударного беспилотника в многоэтажку в Соломенском районе Киева погибла девушка. Еще шесть человек пострадали.

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