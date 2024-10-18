У Києві чути сильні вибухи

Вибухи пролунали приблизно о 02:04. Що стало їх причиною, наразі офіційної інформації немає. За неофіційною інформацією, у передмісті працює ППО.

Зазначимо, що близько години тому у Києві також було чути звуки вибухів. Тоді в столиці сили ППО працювали по ворожих дронах, які вкотре запустили росіяни.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:07 повітряну тривогу оголосили майже по всій території України. Сигнал пов'язаний саме з БпЛА російських загарбників.