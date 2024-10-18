В Киеве слышны сильные взрывы

В ночь на 18 октября в Киеве второй раз слышны сильные взрывы. В столице продолжается тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Взрывы раздались примерно в 02:04. Что послужило их причиной, пока официальной информации нет. По неофициальной информации, в пригороде работает ПВО.
Сейчас известно только о работе сил ПВО в регионе, о чем рассказали в Киевской областной военной администрации (КОВА) в момент взрывов в Киеве. Также там отметили, чтобы люди не фотографировали и не снимали на видео работу военных, сбитие воздушных целей или их падение.
Отметим, что около часа назад в Киеве также слышались звуки взрывов. Тогда в столице силы ПВО работали по вражеским дронам, которые в очередной раз запустили россияне.
В Киеве объявили отбой тревоги. Однако угроза применения ударных БпЛА в других областях продолжается.
По состоянию на 02:07 воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины. Сигнал связан именно с БпЛА российских захватчиков.
Напомним, что в ночь на 17 октября российские оккупанты запустили по Украине 56 беспилотников и нанесли удар управляемой авиационной ракетной Х-59 с территории Курской области.
Силам ПВО удалось сбить 22 вражеских дрона, еще 27 были локально потеряны в результате противодействия РЭБ, и еще два беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было зафиксировано 5 попаданий врага. Они пришлись на объекты инфраструктуры в прифронтовых областях.
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