UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві чули вибухи: працювали сили ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збивають дрони, якими росіяни атакують Київ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 січня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали дрони, якими ворог атакував столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 04:25.

Трохи більше, ніж півгодини тому, звуки роботи української ППО було чути у Київській області.

 

Тим часом повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Разом з тим темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, однак не факт що там є тривога, оскільки території є окупованими.

Зазначимо, що російські війська практично щодня атакують Україну безпілотниками. Зокрема, час від часу ворог застосовує для атак ракети і бомби.

Минула ніч не була винятком. Ворог запустив дрони, внаслідок чого в Київській області було чути вибухи, а в Києві теж оголошували тривогу, як і сьогодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні