У Києві чули вибухи. ДСНС говорить про розмінування

У неділю, 9 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вони могли були чутні через розмінування в Оболонському районі.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, у лісі біля села Горенка, вулиця Лісова, було проведено заходи щодо знищення ракетної системи залпового вогню "Ураган" разом з касетними боєприпасами.

"Можливо, саме тому було чути вибухи у деяких районах міста Києва", - зазначила Водолага.

Оновлено 18:55

У Київській міськраді підтвердили, що вибухи у Києві було чутно через роботу саперів в області. Там продовжують виявляти та знищувати вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти.

При цьому у відомстві зазначили, що у столиці все спокійно.