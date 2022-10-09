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У Києві чули вибухи. ДСНС говорить про розмінування

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Київ, Неділя 09 жовтня 2022 18:50
У Києві чули вибухи. ДСНС говорить про розмінування Ілюстративне фото: у Києві чули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 9 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вони могли були чутні через розмінування в Оболонському районі.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, у лісі біля села Горенка, вулиця Лісова, було проведено заходи щодо знищення ракетної системи залпового вогню "Ураган" разом з касетними боєприпасами.

"Можливо, саме тому було чути вибухи у деяких районах міста Києва", - зазначила Водолага.

Оновлено 18:55

У Київській міськраді підтвердили, що вибухи у Києві було чутно через роботу саперів в області. Там продовжують виявляти та знищувати вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти.

При цьому у відомстві зазначили, що у столиці все спокійно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 жовтня російські окупанти випустили по Запоріжжю понад 20 ракет.

Внаслідок атаки було частково зруйновано місцеву багатоповерхівку та п'ять приватних будинків.

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Київ ДСНС Вибух Війна Росії проти України
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