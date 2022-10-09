В Киеве слышали взрывы. ГСЧС говорит о разминировании

В воскресенье, 9 октября, в Киеве прозвучали взрывы. Они могли быть слышны из-за разминирования в Оболонском районе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-офицер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

По ее словам, в лесе возле села Горенка, улица Лесовая, были проведены мероприятия по уничтожению ракетной системы залпового огня "Ураган" вместе с кассетными боеприпасами.

"Возможно, именно поэтому были слышны взрывы в некоторых районах города Киева", - отметила Водолага.

Обновлено 18:55

В Киевском горсовете подтвердили, что взрывы в Киеве были слышны из-за работы саперов в области. Там продолжают обнаруживать и уничтожать взрывоопасные предметы, которые оставили оккупанты.

При этом в ведомстве отметили, что в столице все спокойно.