В Киеве слышали взрывы. ГСЧС говорит о разминировании
В воскресенье, 9 октября, в Киеве прозвучали взрывы. Они могли быть слышны из-за разминирования в Оболонском районе.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-офицер ГСЧС Киева Светлана Водолага.
По ее словам, в лесе возле села Горенка, улица Лесовая, были проведены мероприятия по уничтожению ракетной системы залпового огня "Ураган" вместе с кассетными боеприпасами.
"Возможно, именно поэтому были слышны взрывы в некоторых районах города Киева", - отметила Водолага.
Обновлено 18:55
В Киевском горсовете подтвердили, что взрывы в Киеве были слышны из-за работы саперов в области. Там продолжают обнаруживать и уничтожать взрывоопасные предметы, которые оставили оккупанты.
При этом в ведомстве отметили, что в столице все спокойно.
Напомним, ранее стало известно, что 9 октября российские оккупанты выпустили по Запорожью более 20 ракет.
В результате атаки была частично разрушена местная многоэтажка и пять частных домов.
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