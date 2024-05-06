У Києві чоловік знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69 (фото)

У Києві місцевий житель знайшов у лісі бойову частину високоточної російської ракети Х-69. Щоб знешкодити небезпечну новітню зброю РФ, рятувальником знадобилось більше часу, ніж зазвичай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як зазначається, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву.
"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69", - йдеться в повідомленні.
Як зауважили у відомстві, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик.
Зокрема громадян закликали бути обережними та дотримуватися таких правил:
Нагадаємо, у Києві вибухотехніки вилучили бойову частину російської ракети. Вона впала у приватному секторі Солом’янського району під час атаки РФ.
Раніше у Дніпрі місцевий житель під час прогулянки виявив фрагмент, схожий на нерозірвану крилату ракету "Калібр".
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