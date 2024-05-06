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У Києві чоловік знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69 (фото)

Фото: у Києві чоловік виявив бойову частину ракети Х-69 РФ (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві місцевий житель знайшов у лісі бойову частину високоточної російської ракети Х-69. Щоб знешкодити небезпечну новітню зброю РФ, рятувальником знадобилось більше часу, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначається, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву.

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69", - йдеться в повідомленні. 

Як зауважили у відомстві, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик.

Зокрема громадян закликали бути обережними та дотримуватися таких правил: 

  • дивитись під ноги;
  • звертати увагу на підозрілі предмети;
  • У жодному разі не чіпати їх та одразу телефонувати "101".
 Фото: виявлені залишки ракети Х-69 (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нещодавні подібні випадки

Нагадаємо, у Києві вибухотехніки вилучили бойову частину російської ракети. Вона впала у приватному секторі Солом’янського району під час атаки РФ.

Раніше у Дніпрі місцевий житель під час прогулянки виявив фрагмент, схожий на нерозірвану крилату ракету "Калібр".

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