У Києві чоловік знайшов у лісі бойову частину ракети Х-69 (фото)

У Києві місцевий житель знайшов у лісі бойову частину високоточної російської ракети Х-69. Щоб знешкодити небезпечну новітню зброю РФ, рятувальником знадобилось більше часу, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначається, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву. "Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69", - йдеться в повідомленні. Як зауважили у відомстві, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик. Зокрема громадян закликали бути обережними та дотримуватися таких правил: дивитись під ноги;

звертати увагу на підозрілі предмети;

У жодному разі не чіпати їх та одразу телефонувати "101". Фото: виявлені залишки ракети Х-69 (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)