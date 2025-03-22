У Києві чоловік впав у шахту ліфта з дев'ятого поверху: що відомо

"22 березня о 17:21 надійшло повідомлення про те, що у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Красилівській у ліфтовій шахті на рівні 4-го поверху знаходиться людина", - сказано у дописі.

Рятувальникам вдалось дістатися до потерпілого чоловіка. Як виявилося, він впав у шахту ліфта на 9-му поверсі та зачепився в тросах вже на рівні 4-го поверху, де й чекав на порятунок.

"За допомогою драбини-палиці рятувальники допомогли йому вибратися з пастки, після чого передали бригаді (швидкої медичної допомоги - ред.)", - додали у ДСНС.