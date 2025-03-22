В Киеве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа: что известно

"22 марта в 17:21 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Красиловской в лифтовой шахте на уровне 4-го этажа находится человек", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось добраться до пострадавшего мужчины. Как оказалось, он упал в шахту лифта на 9-м этаже и зацепился в тросах уже на уровне 4-го этажа, где и ждал спасения.

"С помощью лестницы-палки спасатели помогли ему выбраться из ловушки, после чего передали бригаде (скорой медицинской помощи - ред.)", - добавили в ГСЧС.