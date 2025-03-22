В Киеве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа: что известно

Сегодня в Киеве спасатели освободили мужчину, который упал в шахту лифта и пролетел 5 этажей. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в городе Киев.
"22 марта в 17:21 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Красиловской в лифтовой шахте на уровне 4-го этажа находится человек", - говорится в сообщении.
Спасателям удалось добраться до пострадавшего мужчины. Как оказалось, он упал в шахту лифта на 9-м этаже и зацепился в тросах уже на уровне 4-го этажа, где и ждал спасения.
"С помощью лестницы-палки спасатели помогли ему выбраться из ловушки, после чего передали бригаде (скорой медицинской помощи - ред.)", - добавили в ГСЧС.
Ранее РБК-Украина сообщало, какие простые правила предпринимать детям в том случае, если застряли в лифте.
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