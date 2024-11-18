Що робити, якщо застряг у ліфті: прості правила для дітей

Раптова зупинка ліфта може викликати паніку навіть у дорослого, що є доволі поширеною ситуацією зараз, коли в Україні повернулися графіки відключень електроенергії. Однак для дитини, яка опинилася в ліфті сама, це може стати справжнім випробуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Щоб уникнути зайвого стресу у дитини, важливо заздалегідь підготувати її та пояснити алгоритм дій.

Основні правила для дітей:

Дітям до 12 років не рекомендується користуватися ліфтом без супроводу дорослих. Також потрібно уникати користування ліфтом під час можливих відключень електроенергії, а перед виходом з дому потрібно перевіряти графік відключень світла. Заряджений телефон та ліхтарик мають бути у дитини завжди під рукою. Це допоможе почуватися впевненіше. Дитина має знати номери екстрених служб, які завжди доступні. Або дітям можна заздалегідь зберегти не лише номери батьків, але й Служби порятунку (101).

Що робити, якщо ліфт зупинився?

Жодної паніки

Потрібно глибоко вдихнути, сісти на підлогу або опертися на стіну. Якщо є іграшка чи щось знайоме, краще тримати це в руках для заспокоєння.

Не треба намагатися вийти самостійно

Спроби відкрити двері чи стрибки можуть бути небезпечними.

Швидше викликати допомогу

Для цього треба натиснути кнопку виклику диспетчера. Якщо відповіді немає, потрібно зателефонувати за номером 101 або батькам. В іншому разі - можна голосно покликати на допомогу, якщо ліфт застряг на поверсі.

Необхідно дотримуватися інструкцій рятувальників

Коли приїде аварійна бригада, потрібно уважно слухати їхні вказівки та виконувати їх.

Ці прості дії допоможуть дитині залишатися спокійною та безпечною у цій складній ситуації.

Раніше ми повідомляли про те, як довго будуть дійсні відключення світла в Україні та чого чекати взимку.