У Києві чоловік відкрив стрілянину на Подолі: поранено двох перехожих

Фото: У Києві чоловік стріляв по перехожих (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Подільському районі Києва чоловік відкрив стрілянину після конфлікту з місцевими мешканцями. Унаслідок інциденту двоє людей дістали поранення, стрільця вже затримали.

Як зазначається, подія сталася пізно ввечері біля одного з будинків на проспекті Європейського Союзу. 40-річний чоловік розпивав алкоголь із знайомими, провокував перехожих, а під час суперечки дістав пістолет і кілька разів вистрілив у їхній бік. Один із постраждалих отримав поранення ноги, інший - живота.

Після нападу зловмисник утік, але поліцейські оперативно встановили його особу та затримали. У нього вилучили травматичний пістолет.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що у барі на Новопечерських Липках у Києві чоловік влаштував стрілянину після бійки через дівчину. Потерпілих немає, стрілка - 30-річного киянина - затримали. Йому оголосили підозру за хуліганство зі зброєю, що передбачає до 7 років в’язниці.

РБК-Україна також писало, що Печерський суд відправив двох київських поліцейських під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Їх підозрюють у побитті чоловіка біля Голосіївського ТЦК після затримання. Правоохоронцям інкримінують перевищення службових повноважень, за що загрожує до 8 років ув’язнення.

