У Києві чоловік відкрив вогонь з травматичного пістолета з балкона багатоповерхівки. Йому загрожує 5 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.
"Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські", - пише пресслужба.
Фото: в Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує в'язниця (t.me/gunpKyiv)
Після прибуття до місця подій, правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного - чоловіка, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Під час обшуків було виявлено:
Усі речові докази були вилучені.
Відповідно до ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства) чоловікові загрожує 5 років в'язниці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві нещодавно сталась стрілянина у готелі. Внаслідок інциденту постраждала людина.
Зокрема, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Тоді ж невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім вчинив самогубство.
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