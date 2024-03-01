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В Киеве мужчина стрелял с балкона многоэтажки, ему грозит тюрьма

Фото: в Киеве мужчина стрелял с балкона многоэтажки, ему грозит тюрьма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве мужчина открыл огонь из травматического пистолета с балкона многоэтажки. Ему грозит 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

"Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы, о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские", - пишет пресс-служба.

 

Фото: в Киеве мужчина стрелял с балкона многоэтажки, ему грозит тюрьма (t.me/gunpKyiv)

По прибытии к месту событий, правоохранители установили вероятного подозреваемого - мужчину, 1973 года рождения, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обысков было обнаружено: 

  • пистолет травматического действия; 
  • патроны к пистолету; 
  • стреляные гильзы; 
  • пластиковую банку с каннабисом. 

Все вещественные доказательства были изъяты. 

Согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу) мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошла стрельба в гостинице. В результате инцидента пострадал человек.

В частности, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Тогда же неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем совершил самоубийство.

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Киев