В Киеве мужчина открыл огонь из травматического пистолета с балкона многоэтажки. Ему грозит 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.
"Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы, о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские", - пишет пресс-служба.
Фото: в Киеве мужчина стрелял с балкона многоэтажки, ему грозит тюрьма (t.me/gunpKyiv)
По прибытии к месту событий, правоохранители установили вероятного подозреваемого - мужчину, 1973 года рождения, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время обысков было обнаружено:
Все вещественные доказательства были изъяты.
Согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу) мужчине грозит 5 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошла стрельба в гостинице. В результате инцидента пострадал человек.
В частности, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Тогда же неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем совершил самоубийство.
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