"Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы, о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские", - пишет пресс-служба.

Фото: в Киеве мужчина стрелял с балкона многоэтажки, ему грозит тюрьма (t.me/gunpKyiv)

По прибытии к месту событий, правоохранители установили вероятного подозреваемого - мужчину, 1973 года рождения, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обысков было обнаружено:

пистолет травматического действия;

патроны к пистолету;

стреляные гильзы;

пластиковую банку с каннабисом.

Все вещественные доказательства были изъяты.

Согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу) мужчине грозит 5 лет тюрьмы.