У Києві чоловік погрожував зброєю перехожим (фото)

08:39 28.04.2026 Вт
2 хв
Поліція показала фото дебошира
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: у Києві чоловік погрожував зброєю перехожим (Getty Images)

У столиці поліцейські затримали чоловіка, який гуляв із пістолетом по вулиці та погрожував перехожим. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Читайте також: У Києві знову сталася стрілянина, є поранений

За даними правоохоронців, днями до поліції надійшло повідомлення від очевидців про чоловіка зі зброєю на бульварі Верховної Ради.

На місці події з’ясувалося, що жінка на вулиці помітила 31-річного киянина напідпитку із пістолетом у руці.

"Не на жарт злякавшись, киянка звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Під час перевірки на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові.

У затриманого вилучили пневматичний пістолет. Дізнавачі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України – хуліганство.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Фото: у Києві затримали чоловіка, який лякав зброєю перехожих (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 18 квітня в Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожим у Голосіївському районі. Тоді загинули сім людей, ще 14 дістали поранення.

Також повідомлялося, що у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина після сварки водія та пішохода. Потерпілого госпіталізували з пораненнями.

А на Закарпатті учень 9 класу дістав на уроці пістолет і двічі вистрілив, поранивши однокласника. Подія сталася в однієї зі шкіл Ужгородського району.

