У Києві чоловік погрожував зброєю перехожим (фото)

За даними правоохоронців, днями до поліції надійшло повідомлення від очевидців про чоловіка зі зброєю на бульварі Верховної Ради.

На місці події з’ясувалося, що жінка на вулиці помітила 31-річного киянина напідпитку із пістолетом у руці.

"Не на жарт злякавшись, киянка звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Під час перевірки на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові.

У затриманого вилучили пневматичний пістолет. Дізнавачі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України – хуліганство.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Фото: у Києві затримали чоловіка, який лякав зброєю перехожих (kyiv.npu.gov.ua)