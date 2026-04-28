В Киеве мужчина угрожал оружием прохожим (фото)

По данным правоохранителей, на днях в полицию поступило сообщение от очевидцев о мужчине с оружием на бульваре Верховной Рады.

На месте происшествия выяснилось, что женщина на улице заметила 31-летнего киевлянина навеселе с пистолетом в руке.

"Не на шутку испугавшись, киевлянка обратилась к компании мужчин. Впрочем, на их замечания дебошир отреагировал агрессивно: начал ругаться, перезаряжать оружие и направлять его в сторону прохожих", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время проверки на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя в крови.

У задержанного изъяли пневматический пистолет. Дознаватели сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины - хулиганство.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

